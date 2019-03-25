Б’ються в ресторані силовиків розсудив авторитет Тюлю

П’яні співробітники трьох російських силових відомств влаштували масову бійку в розважальному центрі «Уралан» (Калмикія). Про це в понеділок, 25 березня, повідомляє «Московський Комсомолець».

За попередніми даними, конфлікт стався ввечері в суботу, 23 березня. В ньому з одного боку взяли участь начальник відділу карного розшуку Елісти, його заступник і два оперативники. Їх опонентами стали співробітники регіонального управління Слідчого комітету Росії (СКР) та бійці СОБР.

У якийсь момент співробітники карного розшуку покликали на допомогу місцевого авторитета, відомого в кримінальних колах під кличкою Тюлю. Він заспокоїв опонентів і запропонував вирішити конфлікт на наступний день. Його сторони призначили зустріч неподалік від кафе біля мосту на в’їзді в місто.

Вранці в неділю, 24 березня, на місці зустрічі зібралося близько 40 чоловік з обох сторін. Представників силових відомств прийшли підтримати кримінальні авторитети. У якийсь момент розбирання обернулася стрільбою з травматичного пістолета, одного з учасників конфлікту побили арматурою. За словами джерела видання, пізніше потерпілі звернулися в лікарню під чужими іменами.

Як зазначили в регіональному управлінні СКР, в даний час за фактом події проводиться перевірка.