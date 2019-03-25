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Трамп визнав Голанські висоти володінням Ізраїлю

25.03.2019

Трамп признал Голанские высоты владением Израиля

Президент США Дональд Трамп підписав указ про визнання Вашингтоном суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це повідомляє Reuters.

Американський лідер підписав документ на початку зустрічі з ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні. Агентство відзначає, що цей крок може допомогти главі уряду єврейської держави на майбутніх виборах 9 квітня.

 

У той же час у МЗС Росії вважають, що подібне рішення заважає врегулюванню в Сирії. Про це міністр закордонних справ Сергій Лавровзаявил держсекретареві США Майкла Помпео під час телефонної розмови.

Про намір Вашингтона визнати Голани ізраїльськими стало відомо минулого тижня. В Росії та Євросоюзі заявили, що не визнають ізраїльський суверенітет над висотами.

Належали Сирії з 1944 року Голани були захоплені Ізраїлем в ході Шестиденної війни 1967 року. Ізраїльський парламент в 1981 році прийняла закон «Про Голанських висотах», який в односторонньому порядку проголосив суверенітет країни над цією територією. Резолюція Радбезу ООН 497 тоді визнала анексію недійсною, Дамаск продовжує вважати ці території своїми.

 

 

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