Перший у світі гендерно-нейтральний голос з’явився в Данії

Креативне агентство з Данії Virtue Nordic створило, як стверджується, перший у світі гендерно-нейтральний голос і назвало його Q.

Перед стартом розробки співробітники агентства звернулися до лінгвістам з Університету Копенгагена Ганні Йоргенсен, які допомогли їм розібратися, як взагалі має звучати гендерно-нейтральний голос.

Потім вони записали п’ять голосів, які опитувані не змогли відразу віднести до жіночого або чоловічого. Після цього розробники провели ще одне опитування, в якому брали участь 4,5 тисячі осіб. Вони повинні були проранжувати голоси від 1 до 5, де 1 — чоловічий голос, а 5 — жіночий.

Експрес-інформація по країні

Данія – держава в Північній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Копенгаген

Найбільші міста: Копенгаген, Орхус, Оденсе

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 43 094 км2 (130-я в світі; без урахування Гренландії і Фарерських островів)

Населення – 5,57 млн чол. (110-я в світі)

Офіційна мова – датська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,923 (4-я в світі)

ВВП – $342,3 млрд (34-я в світі)

Валюта – датська крона

Межує з Німеччиною

Вибравши найкращий голос Virtue Nordic відкоригували його, щоб зробити повністю гендерно-нейтральною. Діапазон голосу Q — 145-175 Герц (діапазон чоловічого голосу — 85-155 Герц, жіночого — 165-255 Герц).

«Q — це голос ні однієї людини, а голос багатьох — тих, хто борються за майбутнє инклюзинвное для кожного», — вважають творці голосу.

Поки Q існує тільки у вигляді концепту і не може використовуватися на практиці. Розробники сподіваються, що це — справа часу, а сам голос в офіційній презентації просить розповісти про нього Apple, Google, Amazon і Microsoft.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», церква Швеції перестане говорити про бога «він».

За матеріалами «Фокус»

Читайте також:

Авіакомпанія United Airlines ввела графу «третя стать» у квитках

Нью-Йорк узаконив третій стать у документах

В Австрії офіційно визнали третій підлогу