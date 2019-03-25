У Львові на будівництві робітник випав з третього поверху і загинув

Сьогодні, 25 березня, у Львові на будівництві внаслідок падіння з третього поверху загинув 29-річний робітник.

Про це інформує прес-служба ЛМР з посиланням на міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Так, про 11.58 рік. у Львові на вул. Кибальчича, 6, що у Сихівському районі, під час проведення будівельних робіт, внаслідок падіння з висоти третього поверху, загинув 29-річний робітник ТОВ «Еко-буд інвест».

Чоловік приживав у с. Руда Краковецька Яворівського району. Обставини події з’єднання ясовують.