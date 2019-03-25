На київському Подолі знайшли скарб з давньоримськими монетами і керамікою

У Києві на Подолі на розі вулиці Кожум’яцької і Вознесенського узвозу місцеві жителі садили фруктові дерева і знайшли скарб з монетами епохи Стародавнього Риму, застібками, пряжками і керамікою.

Всі предмети, знайдені в саду, відносяться до різних епох.

«Почали копати, і на глибині близько півметра лопата вдарила об якийсь твердий предмет — придивилися, а там уламки глиняних черепків і монети», — розповіли місцеві жителі.

Всього на місці виявили два десятки монет, кілька пряжок, фібул і численні залишки кераміки.

«Коли ми знайшли скарб, то відразу викликали на місце поліцію і археологів. Однак останні сказали, що для них там нічого цікавого немає. Порадили нам відправити знахідки у Музей історії Києва», — розповіла одна з «шукачів скарбів» Тетяна Максименко.

За даними видання, археологи оцінили предмети, їх справжність не викликає сумнівів, але от як скарб потрапив в те місце, де його знайшли, залишається загадкою.

«Знайдені римські монети — денарії перших століть нашої ери. Вони знаходилися на глибині 30 сантиметрів — нижче цього рівня сучасний бетон! А культурні нашарування в цьому місці починаються з глибини півтора метра», — розповів науковий співробітник Інституту археології НАН України В’ячеслав Баранов.

До речі, вартість одного такого денарія в інтернеті варіюється від кількох десятків до кількох тисяч гривень в залежності від їх збереження і часу карбування.

За словами археолога Микити Сідько, крім монет, інтерес представляють також фібули і фрагменти кераміки.

«Судячи з форми та орнаментації предметів, регіон їх походження — Західна Україна. У київській землі таких речей бути не може», — вважає Сідько.

А оскільки всі предмети, знайдені в імпровізованому саду, відносяться до різних епох, це свідчить про те, що скарб недавній, вважає В’ячеслав Баранов.

Знахідки кияни обіцяють передати на зберігання в Музей історії Києва, спеціалістам якого ще належить з’ясувати походження скарбу.