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Дозволили незаконно збагачуватися судді КСУ задекларували свої багатства

25.03.2019

Судді Конституційного суду України, які прийняли рішення про декриміналізацію статті про незаконне збагачення, задекларували свої доходи за минулий рік. Порівняно з 2017, 2018 році доходи кожного з них збільшилися.

Так, доходи сім’ї Михайла Гультая і його дружини збільшилися приблизно на 2 млн гривень. У декларації судді в Єдиному державному реєстрі з’явилося на 500 тисяч гривень, 55 тисяч доларів та тисячу євро більше, ніж рік тому.

Подружжя отримують основну зарплату від Конституційного суду, при цьому у Гультая вона зросла на 1,8 млн гривень, у його дружини – на 169 тисяч. Сім’я також почала отримувати відсотки від банківських рахунків, а у судді з’явилася пенсія.

Стан родини Михайла Запорожця за минулий рік теж змінилися. Дружина судді стала власницею земельної ділянки в Київській області вартістю 228 тисяч гривень та автомобіля Nissan Leaf 2017 випуску за 636 тисяч. Витрати сім’ї на придбання цього майна в декларації не зазначено, як і подарунки або спадок.

При цьому, згідно з декларацією, родина Запорожців живе на суддівську зарплату в 2,9 млн гривень і пенсію в розмірі 58,7 тисяч. Серед інших доходів – незначна зарплата дружини і соціальні виплати. Ніяких грошових накопичень сім’я не декларує другий рік поспіль.

Минулий рік у фінансовому плані став вдалим і для родини судді Сергія Саса – вони з дружиною збагатилися на 701,6 тисяч гривень. Заробляє в сім’ї тільки суддя – його зарплата виросла на 1,4 млн гривень порівняно з 2017 роком. Подружжя також почали отримувати пенсію: всього 172,8 тисяч гривень в рік на двох.

У декларації судді Олега Первомайського стало на 102,38 тисячі гривень та 8,2 тисяч доларів більше. В минулому році чоловік заробив на різних посадах, включаючи суддівську і викладання в кількох університетах, більше мільйона гривень – на 752 тисяч більше, ніж у 2017 році.

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Тим часом суддя Володимир Мойсик в минулому році збільшив свої доходи вдвічі: з 500 тисяч гривень готівки накопичень в 2017 році до 1 095 911 гривень в 2018. У минулому році суддя заробив понад 2,8 млн гривень, його дружина – 50 249 гривень. Рік тому їх сукупний заробіток був на 1,7 мільйона менше.

Станом на 25 березня не всі судді КСУ подали електронні декларації. Так, у реєстрі досі немає декларації голови Конституційного суду Станіслава Шевчука. Подача декларацій триватиме до 31 березня.

 

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