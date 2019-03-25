З-за виборів школярам продовжать весняні канікули

Вибори-2019 школярам продовжили всієї України радість весняних канікул. З-за майбутніх президентських виборів в більшості міст України, як і в Києві, весняні шкільні канікули триватимуть довше, ніж зазвичай: 1 квітня встановлено восьмим їх вдень.

Про це з посиланням на міністра освіти і науки України Лілію Гриневич.

Гриневич зазначила, що це пов’язано з необхідністю виділити час на підрахунок голосів на дільницях, розташованих в школах. При цьому вона підкреслила, що формат канікул встановлюють органи місцевого самоврядування, у більшості регіонів вони визначили їх термін з 25 березня по 1 квітня включно.

Міністр освіти і науки додала, що якщо на дільницях, розташованих в школах, буде необхідність додаткового часу для підрахунку голосів на виборах президента, то на ці дні також будуть продовжені весняні канікули, а школярам не доведеться відпрацьовувати пропущене час.

При цьому наступні канікули можуть бути коротший на один день.