У центрі Києва співробітниця прокуратури сама відбився від грабіжника

У центрі Києва 33-річна жінка-прокурор сама змогла відбитися від грабіжника, який хотів вирвати у неї сумочку.

За даними джерел ЗМІ в правоохоронних органах, подія трапилася ввечері 24 березня на вулиці Підвисоцького у Печерському районі столиці.

Співробітниця прокуратури Київської області поверталася додому з магазину з покупками. В цей час до неї підскочив невідомий чоловік і спробував вирвати дамську сумочку з рук. Але жвава жінка не випустила добро і чинила запеклий опір нальотчикові. Тому, повозившись з жертвою, грабіжник втік спіймавши облизня.

В прокуратурі Київської області потерпіла працює в сфері нагляду за поліцією і підтримує держобвинувачення в суді.

Ймовірно, на жвавість характеру вплинуло не тільки те, що потерпіла – прокурор і займається криміналом, але і той факт, що вона переїхала в Київ з Алчевська Луганської області, де городяни ще в довоєнні роки звикли самі відбиватися від вуличних злочинців.

Поліція завела справу за статтею 186 КК України (“Грабіж”), нальотчика намагаються розшукати за прикметами, які повідомила потерпіла.