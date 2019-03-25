Екс-офіцер ЗСУ перейшов на бік «ДНР»

На бік бойовиків «ДНР» перейшов колишній заступник начальника служби захисту інформації Донецького обласного військкомату в Маріуполі Юрій Аушев. Про це бойовики повідомили на одному з каналів у Telegram.

Бойовики стверджують, що з 2014 року Аушев був прихильником «ДНР» і за цей час нібито передав їм дуже багато секретної та корисної інформації.

Російські ЗМІ вже встигли зняти сюжет про зрадника.

У Збройних силах України підтвердили інформацію про переїзд колишнього військовослужбовця Аушева на тимчасово окуповану територію, де проживає його сім’я.

Відзначається, що старший прапорщик запасу Аушев проходив службу в Донецькому обласному військовому комісаріаті з 2004 року і був звільнений з лав ЗСУ в запас 26 грудня 2018 року.

«В даний час вивчається обсяг інформації, пов’язаної з державною таємницею (конфіденційною інформацією), до якої був допущений старший прапорщик Юрій Аушев», – йдеться в повідомленні на сторінці сухопутних військ ЗСУ в Facebook.