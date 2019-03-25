Арестович розповів, чи готова Україна до зміни головнокомандувача

Ймовірна зміна президентської влади в Україні викликає побоювання у суспільства, яке не впевнене в тому, що новий президент зможе взяти на себе роль головнокомандувача.

Особливо чутливим виглядає день інавгурації, коли президент ще не буде морально готовий приймати в критичній ситуації відповідальні рішення. Військовий експерт Олексій Арестович розповів журналісту наскільки небезпечна для України зміна президентської вертикалі в сучасних умовах, що передбачають відкриту агресію з боку Російської Федерації.

“Військові будуть діяти за планом, який вже давно складений і затверджений. Хто б не був верховним головнокомандувачем, від нього потрібно лише підпис. Військові знають, що потрібно робити. Я думаю, що проблем з цим не буде. Тут вже, звичайно, багато що залежить від підпису, якщо військові отримають схвалення від президента — все буде добре, якщо ні — ситуація буде проблематичним”, – повідомляє експерт.

На випадок агресії військовим не потрібно буде чекати, поки Верховна Рада проголосує за військове положення. “Вся система застосування збройних сил, система національної оборони у разі прямої військової агресії діє інакше, починається відбиття збройної агресії за заздалегідь затвердженим планом, а вже потім збирається Верховна Рада і вводить воєнний стан”, – заявив Олексій Арестович.

Експерт заявив, що військові повністю готові до відбиття агресії. “Військові дуже добре знають, що робити, багаторазово відрепетирували відбиття агресії на множині навчань, а найголовніше, завдяки рішенням Верховної Ради і РНБО — створено та вдосконалено відповідна нормативно-правова база, де чітко визначено порядок дій у разі як окремих провокацій, так і повномасштабної військової агресії. Ми до цього підготовлені”, – вважає військовий експерт.