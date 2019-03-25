У суді почали оголошувати обвинувальний акт щодо розкрадань на Львівському бронетанковому

Дії екс-директора завдали шкоди дербюджету щонайменше на 14 млн грн.

У Солом’янському районному суді міста Києва почали оголошувати обвинувальний акт колишньому директору Львівського бронетанкового заводу», його заступнику та ще трьом посадовим особам, яких підозрюють у розтраті 14 млн гривень бюджетних коштів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що розгляд кримінального провадження про обвинувачення п’ятому ятьох осіб, а саме директора ДП «Львівський бронетанковий завод», його заступника, начальника Центрального бронетанкового управління Збройних сил, керівника одного з відділів цього управління та засновника ТОВ «Булет Лайн», в розтраті бюджетних коштів під час поставки Львівському заводу двигунів для бронетехніки Центральному бронетанковому управлінню ЗСУ, що заподіяло збитків на суму понад 14 млн гривень.

Наразі прокурорами САП оголошено 17 аркушів обвинувального акта у вказаному кримінальному провадженні. Наступне судове засідання призначено на 27 травня 2019 року.

Нагадаємо, 13 липня директора «Львівського бронетанкового заводу» Романа Тимківа та його заступника

Затриманих на Львівському бронетанковому заводі підозрюють у розкраданні державних коштів

затримали на робочому місці детективи НАБУ. Чиновників підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем». Загалом, за даними НАБУ, було розтрачено більше 28 мільйонів гривень державних коштів.

Солом’слов’янський районний суд Києва призначив директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту або застави в 2 мільйони гривень. Крім цього, його також відсторонили від посади. Згодом він обрав запобіжний захід для трьох затриманих посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод».