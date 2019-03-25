Українців чекають рекордні вихідні: як не втратити зарплату і скільки заплатять

Українці в квітні будуть відпочивати відразу п’ять днів поспіль (з 27 квітня по 1 травня). Всі ці дні роботодавець зобов’язаний оплатити, а в разі, якщо оформити на цей період відпустка, її тривалість повинні збільшити.

Головне:

у квітні українці будуть відпочивати відразу 5 днів поспіль; якщо роботодавець змусить працювати у вихідний, це час повинні сплатити за подвійною ставкою;

від роботи на вихідних можна відмовитися;

якщо під час свят взяти відпустку, його тривалість повинні збільшити;

якщо роботодавець порушує закон, можна скаржитися в інспекцію праці.

Свята це добре, але все одно змусять працювати. Це законно?

Магазини, комунальні підприємства, виробництва, незважаючи на рекордні за тривалістю цього року вихідні, все одно продовжать свою роботу. Отже, та частина українців змушені будуть офіційні вихідні продовжувати працювати.

У законі сказано: залучати працівників до роботи на вихідних можна. Але при цьому, якщо колектив створив профспілка, таку роботу повинні узгодити. І вона повинна оплачуватися окремо.

Закон пропонує два варіанти компенсації. Перший – надати додатковий вихідний за таку роботу в будь-який інший день. Другий варіант – оплатити вихідні за подвійною ставкою. Юрист Олександр Плахотник зазначає: більшість роботодавців роботу на вихідних вважають «звичайним справою», а якщо і оплачують її окремо, то з порушенням закону.

«Якщо у вас зарплата раз в місяць. Поділіть суму на кількість робочих днів і помножте на два. Рівно стільки вам зобов’язані заплатити за роботу на вихідних», – пояснює юрист.

Наприклад, у квітні в українців офіційно має бути 21 робочий день. При зарплаті в 15 тис. грн, вартість одного дня складає 714,2 грн. Якщо ж у квітні працювати на вихідних, то сума збільшиться до 1428,5 грн. Правда, варто враховувати, що це правило стосується тих випадків, коли додаткова робота приведе до того, що вам доведеться замість 21 дня, наприклад, працювати 23 дні у квітні

Тобто, якщо з урахуванням робочого вихідного місячна норма не перевищена, за вихідний вам повинні заплатити 714,2 грн при місячній зарплаті в 15 тис. грн. Якщо додатковий день привів до того, що перевиконали норму ви, замість 15 тисяч за один додатковий день вам повинні будуть заплатити 16,4 тис. за місяць.

«Працівникам, які одержують місячний оклад, робочий день компенсується у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму», – йдеться в Кодексі законів про працю.

Чи можна відмовитися від роботи на вихідних?

Закон дозволяє працювати на вихідних тільки у конкретних випадках. Якщо, приміром, в ці дні сталося непередбачене обставина, надзвичайна подія і т. д. В тих випадках, коли на підприємстві є необхідність постійно працювати на вихідних, необхідно переглядати робочий графік. Головне, щоб загальна тривалість становила не більше 40 годин на тиждень.

HR-експерт Олександр Білоус наголошує: відмовитися від роботи на вихідних можна, однак мало хто це практикує. «Якщо ми говоримо про сферу торгівлі, там просто працюють за своїм звичайним графіком. Тут головне знайти консенсус між роботодавцем і працівником», – розповідає він.

Часто, відзначає експерт, українці погоджуються працювати навіть з порушенням своїх трудових прав для того, щоб не викликати на себе гнів роботодавця». Більш того, якщо в колективі вже існують установлені правила, наприклад, вони по черзі працюють на вихідних, то нові співробітники не насмілюються, наприклад, вимагати за це подвійну оплату.

А якщо я оформлю відпустку на вихідні. У мене ці дні «згорять»?

Відпустка за законом, якщо він «зачіпає» офіційні вихідні в будні дні, продовжується. Наприклад, якщо ваш відпустку торкнувся один додатковий вихідний, його тривалість повинна збільшитися на один день. І при цьому не важливо, чи був додатковий вихідний в середині, на початку або в кінці відпустки – він автоматично продовжується на один день.

До речі, щоб під час відпустки заробітна плата збільшилася, слід оформити його також і на вихідні дні. Для прикладу, якщо стабільно отримувати зарплату в розмірі 10 тисяч гривень, то бухгалтер, розраховуючи «вартість» одного календарного дня, сукупний дохід за 12 місяців (120 тисяч) розділити на кількість робочих днів – 365 мінус 11 офіційних вихідних. Так, за один день відпустки при зарплаті в 10 тисяч гривень заплатять 338,9 грн. Якщо у місяці 22 робочих дні, то один будній оцінюється в 454,5 гривні.

Так, працівник з такою зарплатою, який вирішив відпочити 7 днів і оформив собі відпустку на 5 робочих днів, за підсумками місяця отримає 7726,5 гривні зарплати плюс 1694,5 гривень за відпустку. В сумі зарплата в цьому місяці складе 9421 гривню, замість запланованих 10 тисяч. Якщо ж оформити відпустку на 5 робочих днів + два вихідних до відпустки + два вихідних після нього, то оплата відпустки становитиме вже 3050,1 гривні. А сукупна зарплата за місяць – 10 776 грн. Тобто заробіток збільшиться на 776 грн. Якщо ж оформити відпустку рівно на тиждень (7 календарних днів), то розмір зарплати практично не зміниться.

«Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору», – йдеться в Кодексі законів про працю. Працівник має право взяти відпустку, якщо з дня його працевлаштування пройшло як мінімум 6 місяців. У зворотному випадку – тільки за згодою роботодавця.

Зазначимо: якщо роботодавець порушив Кзпп, на нього можна поскаржитися в інспекцію праці. Якщо вихідні дні не оплачують, штраф за кожного співробітника повинен скласти 41,7 тис. грн.