У Раду проходять сім партій: лідирують «Слуга народу», «Батьківщина» і БПП, — опитування КМІС

Сім політичних партій пройшли б у Верховну Раду, якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю.

Про це йдеться в результатах дослідження КМІС.

«Якщо б вибори до Верховної Ради України відбувалися у другій половині березня, то за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення: 13,1% проголосували б за партію «Слуга народу», 8,9% — за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 7,6% — за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність», 6,4% — за партію «Опозиційна платформа — «За Життя», 4,5% — за партію «Громадянська позиція», 2,8% — за Радикальну партію Олега Ляшка, 2,7% — за партію «Опозиційний блок», 1,8% — за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», 1% — за партію «Об’єднання «Самопоміч», 0,7% — за партію «Наші», 0,5% — за партію «Основа», 0,5% — за партію «УКРОП», за інші партії — всього 3,1%, 1,8% — викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень, 7% — вирішили не брати участь у голосуванні, 33,8% — не визначилися, за кого голосувати, 3,6% — відмовилися відповідати на питання», — йдеться в дослідженні.

«Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатами виборів, якби вони проводилися у другій половині березня), то отримаємо результати, згідно з якими зараз пройти в парламент найбільші шанси мають 7 партій: 24,4% проголосували б за партію «Слуга народу», 16,5% — за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 14,1% — за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність», 12% — за партію «Опозиційна платформа — «За Життя», 8,3% — за партію «Громадянська позиція», 5,3% — за Радикальну партію Олега Ляшка, 5,1% — за партію «Опозиційний блок», 3,4% — за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», 1,9% — за партію «Об’єднання «Самопоміч», 1,3% — за партію «Наші», 1% — за партію «Основа», 0,9% — за партію «УКРОП», за інші партії — лише 5,9%», — зазначили у КМІС.