Спіймали перехожі: у Дніпрі водій іномарки збив жінку і намагався втекти

Перехожі затримали винуватця ДТП, викликали “швидку” і поліцію.

У Дніпрі 25 березня на проспекті Богдана Хмельницького легковик збив жінку, яка йшла по пішохідному переходу.

Після ДТП водій спробував сховатися, але був затриманий очевидцями події.

Про це кореспонденту повідомили в прес-службі патрульної поліції області.

За даними копів, інцидент стався близько 14:00, а інформацію про ДТП в поліцію передав свідок аварії. За словами очевидця, водій Mazda скоїв наїзд на людину, після чого спробував сховатися, але місцеві жителі перегородили йому дорогу своїми машинами.

“Патрульні поліцейські оперативно прибули на вказану адресу і виявили жінку-постраждалу. Її направили в карету швидкої медичної допомоги. На місце викликали слідчого по ДТП”, – розповіли в патрульній поліції.

На даний момент невідомо, які травми отримала жінка і в якому стані вона знаходиться. Медики доставили її в міську лікарню №16.