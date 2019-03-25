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Українські заправки різко підвищили ціни на автогаз

25.03.2019

Пальне продовжує дорожчати з приходом весни. З приходом весни ціни на автогаз в Україні пішли вгору.

За минулі вихідні – 23-24 березня – нафтотрейдери підвищили ціни на скраплений газ ще на 20-60 копійок за літр.

Як повідомляє консалтингова компанія UPECO, за станом на понеділок, 25 березня, середні ціни на автогаз зросли до 11,82 грн/літр. Для порівняння, 12 березня середня вартість літра автогазу становила 10,88 грн.

При цьому в деяких мережах АЗС у Києві ціни підвищилися вже до 12,38-12,39 грн/л. Це висока планка.

У найбільш “економних” мережах вартість літра газу становить 11,35-11,99 грн, свідчать дані моніторингу.

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