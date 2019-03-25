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У кожній людині В’ячеслав Чорновіл бачив собі – журналіст

25.03.2019

Двадцять років тому, як і нині, Україна стояла на порозі президентських виборів, котрі відбулися, щоправда, не навесні, а восени…

Дещо більше ніж за півроку до першого туру сталася приголомшлива подія – 25 березня 1999 року в автомобільній аварії загинув один із головних претендентів на посаду глави держави В’ячеслав Чорновіл (прискіпливі читачі звернули увагу, що ім’я написано без апострофа, – В’ячеслав Максимович сам так писав і просив інших так робити). Легендарна особистість, борець за незалежність України, дисидент, державний і політичний діяч, журналіст.

У тій трагічний день В’ячеслав Чорновіл повертався із Кропивницького (тоді Кіровоград), і на Київщині, неподалік Борисполя, дорогу автомобілю політика перегородивши КамАЗ із причеп. Від зіткнення з вантажівкою, котра не очікувано почала розвертатися, пан Чорновіл і його водій загинули. Похорон лідера Народного Руху України за кілька днів ставши чи не найбільш велелюдним в Україні.

У цій історії досі багато нез’з’ясованого. А якою людиною був В’ячеслав Максимович? Яким він є ятався його прес-секретарю Дмитрові Понамарчуку? До пана Дмитра звернувся невипадково, бо його спогади про Чорновола можна читати практично щоденно. І як заявив для Opinion пан Понамарчук, він ставив собі за мету до 20-х роковин В’ячеслава Чорновола щодня давати по одній-дві історії на своїй сторінці в соцмережі. Відмітив також, що він не колишній прес-секретар, бо В’ячеслав Чорновіл його не звільняв. А вісь епітет «довічний» був би доречним.

«Романтик, класичний ідеаліст, – розповів Дмитро Понамарчук. – Доходжу до доволі парадоксального, як для себе, висновку, що В’ячеслав Чорновіл у всіх довкола сподвижників наче бачив собі. Вісь у чому парадокс! Може, і не хотів пріпускаті простої думки, що насправді не всі на світі Чорноволи. У мені, у побратимах і ровесників, із ким йому доводилося жити, працювати й боротися, бачив себе. На думку не могло спасти, що з ним можуть поступити так, як він ні з ким ніколи не вчинив би. Не міг помислити, що хтось за спиною гострить ножа.

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В’ячеслав Чорновіл прожив велике життя, для інших людей незрозуміле. І коли сперечаються, ким насправді був – романтиком, прагматичним романтиком чи романтичним прагматиком, то думаю, що правильно сказав Іван Драч на Чорноволове 60-річчя: «Чорновіл не став президентом, але Чорновіл ставши Чорноволом!».

Дмитро Понамарчук наполягає на тому, що загибель В’ячеслава Чорновола була вбивством. За його словами, ідеться про ретельно сплановане вбивство, яке в літературі називають ідеальним. Тривалі розслідування, перекидання справи від одного слідчого органа до іншого, ексгумація тіла та інші дії так і не поставили крапку в тому, що сталося в березні 99-го. Чи є сподівання, що колись Україна таки дізнається правду?

«Жодного сподівання за нинішнього Генпрокурора у мене немає і бути не може, – переконаний Дмитро Понамарчук. – Ця людина навіть близько не розуміє, чому могли вбити В’ячеслава Чорновола. За три роки він нічого зрозумілого журналістам, родині й мені так і не сказавши. Ми не знаємо, на якій стадії перебуває справа. Наче її поновлено, кудись скеровано. Куди скеровано? В управління боротьби з організованою злочинністю? Це далі, ніж остання шухляда в столі. Не вкладається в голові: як так можна? Усе ж таки вбито державного діяча, визнаного історією, годиною і українським народом. Але досі справа ні на йоту не зрушила з місця – ані вперед, ані назад».

На думку пана Понамарчука, вже годину порушити справи проти тих, хто на качанах розслідував справу В’ячеслава Чорновола. І не доводити, що це вбивство, та шукати замовників, а розбиратися з тімі, хто цю справу розслідував, починаючи з 1999 року.

«Зрештою, рано чи пізно справа буде доведена до логічного кінця, – вважає пан Дмитро. – Бодай до того кінця, що може й не знайдуть замовників, але чесно буде визнано, що це вбивство, яке не змогли розкрити ні Генпрокуратура, ні інші слідчі органи. Таке теж буває…»

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Нині В’ячеславу Максимовичу йшов бі 82 рік. Майже третину життя, 17 років, він провів у ув’язнена язнені – у тюрмах та таборах, зокрема в Мордовії. Чорновіл впливав на вибір життєвого шляху не тільки українців. Поштовх до національного самоусвідомлення від нього отримав і Боляєнь Сиресь (Олександр Болькін), голова товариства ерзя в Україні «Ерзянь Вал» («Ерзянське слово») та співзасновник громадського руху «Вільний Ідель-Урал».

У 1990-х на прохання знайомого університетського викладача Олександр Болькін охороняв пам’ять пам’ятник Леніну в Києві «від українських радикалів». До нього підійшов колишній язень у мордовських таборів В’ячеслав Чорновіл, який розчув акцент співрозмовника. Вони поговорили про історію й культуру народу ерзя. Виявилося, що В’ячеслав Максимович знав про цей народ більше, ніж пан Болькін.

«Нас було четверо: два татарина, білорус і я – ерзя, – розповів Opinion Олександр Болькін. – Ця зустріч дійсно стала каменем, який почав ламати мою «стійку сістєму коммуністічєского міровозрєнія». На жаль, із Чорноволом ми більше не зустрічалися. Я тоді й не знав, хто це був. Друзі потім сказали».

Нерідко можна почути: якби Чорновіл очолив Україну 20 років тому (або й раніше, в 1991 році він посів друге місце, поступившись Леонідові Кравчуку, із майже чвертю голосів виборців, а це близько 7,5 млн осіб), то й Україна була б іншою. Іншою, отже, кращою – без олігархів і корупціонерів, її громадяни були б заможнішими і впевненішими в собі. Проте історія не має умовного способу, усе сталося так, як сталося, і В’ячеслав Чорновіл назавжди залишився в пам’яті українців полум’яним борцем і справжнім патріотом, мужньою та справедливої людиною.

Віктор ЦВІЛІХОВСЬКИЙ для Оріпіоп

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