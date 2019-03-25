У Мелітополі дівчинка впала в кому, випивши 6 літрів води

У Мелітополі Запорізької області шестирічна дівчинка впала в кому через те, що батьки змусили її випити шість літрів води.

Відзначається, що дівчинку доставили в одну з місцевих лікарень — у неї підозрювали менінгіт. Реаніматологи, які приїхали із Запоріжжя, діагноз «менінгіт» не підтвердили. Вони були впевнені, що у дитини набряк мозку.

Як з’ясувалося, батьки запідозрили, що їх донька чимось отруїлася. Тому було вирішено промити дитині шлунок. Однак батьки перестаралися — в загальній складності шестирічна дівчинка випила шість літрів води.

Саме таку кількість випитої рідини і спровокувало набряк мозку і, як наслідок, кому.

Лікарі роблять все можливе, щоб дитина вижила, але ніяких прогнозів не дають.