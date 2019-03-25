«Я діяв без згоди президента Порошенко, інтерв’ю The Hill — моя особиста ініціатива», — Луценко

Розслідування Цензор.НЕМАЄ показало, що керівництво України прийняло рішення підтримати президента Дональда Трампа в боротьбі проти атаки його опонентів з демократичної партії в справі Пола Манафорта.

Про це йдеться в статті главреда Цензор.НЕМАЄ Юрія Бутусова «Порошенко підтримав Трампа в атаку на демократичну партію США. Генпрокурор Луценко: «Все, що заважає відносинам двох президентів повинно бути відкинуте»

В ексклюзивному коментарі для Цензор.НІ про причини свого виступу з критикою посла Марі Йованович і директора НАБУ Артема Ситника Генпрокурор Юрій Луценко заявив: «На цих виборах моя головна мета – це отримання Україною перспективи членства в НАТО. Це можливо лише при тісних відносинах двох президентів – України та США. Відносини між главами держав вимагають довіри та чесності. Все, що заважає відносинам президентів Порошенко і Трампа повинно бути відкинуто. Я діяв без згоди президента Порошенко, інтерв’ю The Hill – моя особиста ініціатива».

За даними Цензор.НІ, керівництво України передало офіційним органам США інформацію про можливу фальсифікацію даних таємницею бухгалтерії Партії регіонів для приховування причетності до отримання грошей по справі Манафорта співробітника адміністрації Барака Обами Крейга.

Як повідомлялося, Генпрокурор Луценко в інтерв’ю Hill.TV заявив, що під час першої зустрічі після призначення на цю посаду з послом США Марі Йованович передала йому список осіб , яких просила не притягати до відповідальності. Крім цього, Луценко поскаржився, що його відомство не отримало 4 мільйони доларів, які США повинні були виділити підтримку.