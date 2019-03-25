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Мрець очолив виборчу комісію на одній з ділянок під Києвом

25.03.2019

Представником від одного з кандидатів у президенти на виборчій дільниці у Вишгороді став мрець.

Першим секретарем виборчої комісії на дільниці №320348 від кандидата в президенти Миколи Габера став мертвий з 2017 року Сергій Прокопенко, повідомляє громадянська організація «ОПОРА».

Члени організації повідомили, що інформацію про те, що Сергій Прокопенко помер 1,5 роки тому, вони отримали тільки через 5 днів після затвердження списків.

І то — тільки після того, як до справи підключилися її обурені родичі, які надали свідоцтво про смерть.

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