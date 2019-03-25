Зураба Аласанії знайшли заміну на Громадське телебачення

Після дострокового звільнення Зураба Аласанії, НТСУ нарешті отримала нового керівника, а також його заступників.

Головою спостережної ради Національної громадської телерадіокомпанії України обрали заслужену журналістку України, делегати від депутатської фракції політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Світлана Остапа, повідомляє Голова національної організації журналістів Сергій Томіленко.

«НСЖУ вітає з обранням на посаду голови Наглядової ради ПАТ НСТУ нашу колегу — Світлану Остапу. Реформа Суспільного мовлення — це справа, за яку Світлана, відома медиаекспертка, один з лідерів проекту «Детектор медіа», хворіє всією душею», — написав він.

Іншим кандидатом на цю посаду був член Наглядової ради НСТУ від парламентської групи партії «Відродження» Ігор Хохич.За Остапу проголосували 9 членів наглядової ради, за Хохич — 6 членів.

Натомість Ігор Хохич переміг під час голосування за кандидата на посаду заступника голови наглядової ради НСТУ: він набрав 11 голосів проти 4 голосів за члена наглядової ради Олександра Павличенків.

Секретарем наглядової ради НСТУ став представник громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна», програмний директор ГО «Детектор медіа», головний експерт групи з медіареформ громадської коаліції «Реанімаційний пакет реформ» Вадим Міський. Його кандидатура була єдиною, члени наглядової ради проголосували за нього одноголосно.

Світлана Остапа — заступник шеф-редактора «Детектор медіа», заслужена журналістка України, член громадської ради при Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики, член громадської ради при Держкомтелерадіо, член Комісії з журналістської етики.