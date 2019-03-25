«У козаків-запорожців – російське коріння»: у Росії задумали вкрасти історію України

Старший науковий співробітник Інституту Російської історії РАН Андрій Марчуков заявив, що все козацтво, включаючи запорожців, має споконвічно російські корені.

Він обурився з-за того, що зараз його віддають в руки русофобів в Україні. Маячними псевдоісторичними роздумами рупор Кремля поділився на конференції в Москві, повідомляє проросійське ЗМІ.



«Ми знаємо, що багато козачі війська взагалі були породженням російської державності, вірою і правдою служили їй, відстоювали її кордони, і так далі. І, тим більше, з історичної та морально етичної точки зору, ми не маємо права віддавати козацьку історію, в тому числі і запорізьку, не кажучи вже про слобідському козацтво, на відкуп антирусским проектів», — висловився Марчуков.

Він також вибухнув безглуздою «сенсацією» про те, що Київ нібито вербує сепаратистів у лавах сучасного донського козацтва.

«Ми знаємо, що є козачі сепаратисти, які заявляють, що, мовляв, донські козаки — це не росіяни, а особлива нація, що «Московщина» приєднала і придушила волелюбний козачий Дон. Ми знаємо, що цим козацьким сепаратистам дуже велику підтримку надає Україна, яка теж ввела монополію на запорозьке козацтво, оголосивши його не частиною російського козацького поясу, а якоїсь «тисячолітньою історією української нації», — сказав неадекватний пропагандист.