«Убив брата»: Порошенко втратив над собою контроль перед студентами

Президент України Петро Порошенко виступив з емоційними звинуваченнями на адресу телеканалу “1+1”.

Про це він заявив на зустрічі зі студентами і викладачами Національного університету біоресурсів і природокористування.

25 березня, під час виступу перед аудиторією, Петро Порошенко дуже емоційно прокоментував деякі нові звинувачення проти нього, які прозвучали в передачі “Українські сенсації” на каналі “1+1”.

Зокрема, Президент був вкрай розлючений звинуваченнями в заподіянні шкоди його власним родичам, які прозвучали в передачі: в “Українських сенсаціях” Порошенко звинуватили в організації вбивства його власного брата Михайла.

“Порошенко убив свого брата, Порошенко отруїв своїх родичів, Порошенко створив сотню головорізів, які вбивають українців, проти Порошенка порушили в ЄС і США кримінальні справи… Сьогодні Євросоюз змушений спростовувати дурницю, що говорять на цьому олігархічному каналі!”, — обурився Порошенко.

Президент заявив, що він сповнений рішучості захищати своє достоїнство від будь-яких інформаційних атак, які можуть бути ініційовані проти нього на каналі “1+1”.

При цьому, назви самого телеканалу і передачі Порошенко не згадав, сказавши тільки, що власник цього каналу нібито ховається від українського правосуддя в Ізраїлі, а сам канал весь час підкреслено називав просто “олігархічним”. Як відомо, на даний момент в Ізраїлі перебуває український бізнесмен Ігор Коломойський.

Петро Порошенко висловив впевненість, що нападки на нього, мають коріння в Кремлі, що саме Путіну найбільш вигідно працювати проти нинішнього глави української держави. При цьому, за словами Порошенка, агенти Кремля можуть діяти під личиною українських патріотів.

“Вони сьогодні можуть прийти в камуфляжі, вони вже можуть вигукувати “Слава Україні”, “Слава нації” і навіть “Смерть ворогам”, але це не змінює їх сутності”, — повідомив обурений Президент.