У Донецьку з’явилися листівки із закликом вийти на мітинг проти комендантської години

В непідконтрольному Донецьку з’явилися листівки із закликом вийти на мітинг проти комендантської години. Такою інформацією сьогодні, 25 березня, поділився в Twitter очевидець.

За його словами, листівки під заголовком «Антикомендантский годину» були розклеєні у дворах будинків.

Всіх незгодних з обмеженням свободи, запрошують прийти на бульвар Пушкіна, 31 березня о 14:00 за місцевим часом.

«Я, поважаючий себе донеччанин, маю право на свободу і життя без тимчасових обмежень!.. П’ятий рік твого життя, моєї свободи, нашої молодості!» — сказано в листівці.