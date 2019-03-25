Ядерні бомбардувальники США вже тиждень виводять з себе Росію

У понеділок, 25 березня, до російської кордоні наблизилися три американських стратегічних бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress. Такі дані демонструє моніторинговий ресурс Plane Radar.

Відзначається, що вранці два «американця» вилетіли з британської авіабази, облітаючи Калінінградську область, вивчили повітряний простір країн Балтії і повернулася назад. Їх політ здійснювався на висоті близько трьох тисяч метрів від землі.

Одночасно з ними Stratofortress підлетів до Калінінградської області відпрацьовувати бомбометання по базі балтійського флоту.

Відомо також, що для підтримки B-52H з авіабази Милденхол злетів літак радіоелектронної розвідки ВПС США Boeing RC-135V Rivet Joint.

Як повідомляв Національний центр управління оборони Російської Федерації, 23 березня чергові винищувачі Су-27 сил ППО двічі за добу супроводжували американські бомбардувальники. Літаки США були запеленгованы засобами контролю повітряного простору на значній відстані від держкордону РФ. Однак командування прийняло рішення взяти потенційного ворога на супровід, для чого підняв по тривозі екіпажі винищувачів Су-27.

Раніше Міноборони Росії опублікував відеозапис того, як над нейтральними водами Балтійського моря здійснювалось супроводження стратегічного бомбардувальника B-52H ВПС США.