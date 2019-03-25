Британський Офіс SFO не проводить розслідувань щодо Порошенка, — посол Великобританії Гзф

Британський офіс по розслідуванню шахрайств не проводить розслідування щодо президента України Петра Порошенка.

Про це в своєму мікроблозі в Твіттері повідомила посол великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

«На тлі останніх спекуляцій британський Офіс по розслідуванню шахрайств (SFO) підтверджує, що зараз не проводить розслідування щодо президента Порошенко», — написала Гоф.

Нагадуємо, в суботу кандидат у президенти і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що OLAF та британський Офіс по розслідуванню шахрайств відкрили справи проти чинного президента Петра Порошенка, пов’язані з корупцією.