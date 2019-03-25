Чому жовтіють зуби?

У деяких людей зубна емаль має жовтуватий або сіруватий відтінок від природи, це передається генетично. Також на забарвлення зовнішніх шарів зуба – емалі, можуть впливати різні продукти харчування. Наприклад, морква, шпинат, помідори містять оранжевий пігмент каротин. Він може проникати в пори в емалі зубів, окращивая їх. Виноград, чорниця, вишня і гранат містять хромогены, які добре прилипають до поверхні емалі.

Таніни, що містяться в чаї, кава і червоному вині, провокують ерозію емалі зубів, допомагаючи закріпитися на ній інших пігментів. Жовтіють також зуби у курців, з-за великої кількості смол в сигаретах.

Крім емалі, може забарвлюватися також внутрішній шар зубів – дентин, наприклад з-за підвищеного вмісту у воді фтору. Крім того, внаслідок прийому ряду лікарських препаратів у ранньому дитинстві, постійні зуби вже можуть з’являтися з коричневими вкрапленнями.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Пожовтіння зубів викликають деякі захворювання, наприклад дисфункція щитовидної залози, і навіть дитячі травми. Крім того, зубна емаль стоншується і починає змінювати колір з віком.

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