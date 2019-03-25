У Києві з 1 травня тарифи на тепло можуть підвищитися на 20 відсотків

Київська міськадміністрація розробила проект з новими тарифами на тепло для КП «Київтеплоенерго». Про це повідомляє UBR.ua з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

За його словами, тарифи на тепло орієнтовно вони зростуть на 20%, але це ще не остаточно.

«Постановою уряду заплановано підвищення тарифу на газ з 1 травня. Саме тому, теплові організації зобов’язані скорегувати тариф. Інакше, він буде економічно необґрунтованим. Тому ми проводимо підготовчу процедуру. Наскільки нам відомо, зараз вирішується питання, якою саме буде ціна на газ і саме від цього буде залежати остаточна вартість теплової енергії на опалення і гаряче водопостачання. Якщо щось буде змінюватися з ціною на газ, «Київтеплоенерго» відразу перегляне тариф теплової енергії, оскільки це взаємопов’язані речі. Поки що ми йдемо за процедурою, передбаченою законодавством, щоб не піддавати киян ризику перебоїв з поставками послуг. Це потрібно для того, щоб влітку не було перебоїв з постачанням гарячої води тощо», — сказав він.

За словами Пантелєєва, з тих грошей, які споживачі сплачують за опалення і гарячу воду, більше 80% автоматично спрямовується на розрахунки за газ компанії НАК Нафтогаз.

«Не забезпечуючи оплату, ми просто не зможемо отримати газ. Ми чудово пам’ятаємо початок опалювального сезону в 2018 році, коли деякі міста мали заборгованість за газ, і не могли запуститися в морозну погоду. Ми такого не може допустити. У проекті поки орієнтовно закладено підвищення 20-21%. Ця цифра буде коригуватися в залежності від прийнятої ціни на газ», — уточнив Пантелєєв.