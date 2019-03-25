Росія пригрозила США війною через рішення по Ізраїлю

Дипломатичні відомства Росії і Сирії різко відреагували на рішення президента США Дональда Трампа офіційно визнати Голанські висоти за Ізраїлем.

Позицією РФ поділилася в ефірі однієї з радіостанцій офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«На жаль, це може призвести – мені страшно, що багато хто з наших заяв та коментарі стають пророчими, але так воно і є – це може призвести до нового витка напруженості в регіоні Близького Сходу. Такі речі саме тому, що знаходяться поза правового простору, так як вони ігнорують всі міжнародні напрацювання резолюції Радбезу, рішення Радбезу, вони, на жаль, можуть лише погіршити ситуацію», – заявила Захарова.

За словами заступника голови МЗС Росії Михайла Богданова, позиція Вашингтона Голанам сумна. «Американці підривають навіть самі перспективи врегулювання між арабами та Ізраїлем», –прокоментував він.

У МЗС Сирії рішення Трампа назвали агресією проти суверенітету і територіальної цілісності Сирії.

«ООН після рішення Трампа за Голанам втратила довіру і свій статус, а США стали головним ворогом для арабських країн», – сказано в офіційній заяві сирійських дипломатів.

Відреагували на крок США також у МЗС Туреччини.

«США знову проігнорували міжнародне право. Однак це рішення ніколи не узаконить ізраїльську анексію. Це, навпаки, підірве зусилля з мирного врегулювання на Близькому Сході і посилить напруженість у регіоні», – написав у Twitter міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

З’явилося і офіційний коментар Ліги арабських держав.

«Це заява США нічого не змінює у статусі Голанських висот. Голани – це окупована сирійська земля», – заявив генеральний секретар панарабської організації Ахмед Абуль Гейт в комюніке, цитують «».

За його словами, «це рішення по духу і по тексту є порушенням міжнародного права, яке знижує авторитет США не тільки в регіоні Близького Сходу, але в усьому світі».