Українські прикордонники не пустили в країну італійського журналіста перед виборами, – ОБСЄ

У понеділок, 25 березня, стало відомо, що українські прикордонники напередодні не пустили в країну журналіста італійського телебачення RAI Марко Иннаро. В ОБСЄ висловили з цього приводу стурбованість, – передають ЗМІ.

Так, уточнюється, що 24 березня журналісту Марко Иннаро з російським оператором в аеропорту Києва Державною прикордонною службою України було відмовлено у в’їзді в Україну. Журналісти планували висвітлити майбутні вибори і зняти кілька інтерв’ю, в тому числі з президентом Петром Порошенком, хоча акредитацію в ЦВК України він не отримав. Прикордонники мотивували відмову “недостатніми обґрунтуваннями мети перебування”.

У відповідь на інцидент представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір повторив свій заклик до української влади дозволити іноземним журналістам безперешкодно займатися своєю професійною діяльністю. “Мене турбує відмова у в’їзді журналісту RAI Марко Иннаро в Україну… Я нагадую, що ОБСЄ прагне сприяти в’їзду журналістів з інших держав. Я закликаю владу утриматися від подібних дій”, – сказав Дезір.

Між тим, Союз журналістів Італії також назвав неприйнятним рішення про недопуск московського журналіста RAI Марко Иннаро в Україну.