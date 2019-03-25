Березенко збирається судитися з Гриценком за честь і гідність

Заступник керівника фракції «БПП» Сергій Березенко зробив заяву, що подав позов до суду на кандидата в президенти України, лідера «Громадянської позициии» Анатолія Гриценка про захист честі і гідності.

Він повідомив, що вимагає від кандидата в президенти вибачень, а також згадав, що його заяви є голослівними і необґрунтованими.

«Вимагаю від «чесного кандидата» вибачень за відверту брехню і голослівні заяви, які, як і очікувалося, не мають жодних підстав», — заявив заступник голови «БПП».

Як стверджує Сергій Березенко, в якості компенсації в позові він зазначив символічну суму, розмір якої становить одну гривню.

«Тому що вважаю, що саме стільки сьогодні і стоїть слово «самого чесного кандидата», — сказав він.

Також політик уточнив, що навіть тепер у Анатолія Гриценко все ще є шанс принести вибачення за сказані слова.

«Однак навіть зараз Гриценко ще має шанс вибачиться за свої слова і довести, що «чесних більше» не тільки на білбордах, але і в реальному житті», — підсумував Сергій Березенко.