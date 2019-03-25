Вибори-2019: ЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів на вибори президента України. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник голови комісії Олександр Остапа.

«Тільки що завершили реєстрацію останнього міжнародного спостерігача на чергові вибори президента України. Всього участь візьмуть 2344 спостерігачі від міжнародних організацій та іноземних держав», — написав Остапа.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила спостерігачам з Російської Федерації брати участь у виборчому процесі в Україні.

Раніше Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ всупереч умовам, викладеним у запрошенні українською стороною, запропонувало включити двох громадян РФ до складу Місії зі спостереження за виборами президента України 31 березня 2019 року. Їм не надали акредитацію.

Спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що в країну будуть пускати тільки акредитованих спостерігачів. А міністр закордонних справ України Павло Клімкін додав, що сьогодні у марсіан більше шансів поспостерігати за виборами в Україні, ніж у громадян РФ.

20 березня ЦВК відмовила БДІПЛ ОБСЄ в реєстрації 24 росіян спостерігачами на виборах президента України. 25 березня в РФ заявили, що не будуть направляти в Україну спостерігачів в умовах відмови Києва акредитувати росіян в рамках місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.