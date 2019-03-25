Смоленська катастрофа: експерти знайшли тротил на уламках літака Качинського

Британські експерти підтвердили висновки підкомісії Антонія Мацеревича.

В лабораторії міністерства оборони Великобританії проаналізували зразки зазнав катастрофи урядового літака Польщі і на більшості з них виявили сліди тротилу.

Британські експерти підтвердили висновки підкомісії Антонія Мацеревича – на переважній більшості з числа 200 зразків, переданих в травні 2017 року Польщею в лабораторію міністерства оборони Великобританії (Forensic Explosives Laboratory, FEL), присуствтуют сліди матеріалів, використовуваних для виробництва вибухових речовин, зокрема, тротилу.

11 квітня 2018 року був оприлюднений технічний звіт розслідування авіакатастрофи, в якому говорилося, що розбився в Росії в 2010 році літак з президентом Польщі Лехом Качиньським на борту був знищений в результаті двох вибухів.

10 квітня 2010 року при падінні Ту-154М під Смоленськом загинули 96 осіб урядової делегації Польщі, у тому числі президент Лех Качиньський і воєначальники. Делегація летіла на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинської трагедії.