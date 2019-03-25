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Соратник Ляшка Лозовий назвавши сина Шухевича «старою продажною бл@ддю»

25.03.2019

Народний депутат від “Радикальної партії” Андрій Лозовий нецензурно висловився про сина головнокомандувача УПА Юрія Шухевича.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережах та згодом видалив.

Лозовий, звинуватив Шухевича у продажності, бо на виборах підтримав Петра Порошенка.

“Я мовчав про це чотири роки. Юрій Шухевич фігурує в амбарній книзі Партії регіонів. Стара продажною б..ь, котра на легендарному прізвищі свого батька за умовний гонорар дозволяє наживатися усім, кому не лінь. За дешево, до речі”, – написавши Лозовий.

 

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