США жорстко звернулися до Росії з-за України

Сполучені Штати Америки закликали Росію негайно звільнити затриманих поблизу Керченської протоки моряків ВМС України.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Києві на сторінці в Facebook, опублікованому 25 березня. Утримання українців в російських в’язницях дипломати назвали жахливим вчинком.

«Рівно 4 місяці тому українські моряки захищали суверенітет України та право на свободу судноплавства. Свобода, суверенітет і гідність — основні принципи, які надихали Революцію Гідності, і вони так само важливі на море, як і на суші», — сказано в повідомленні.

«Затримання Росією цих моряків — так само як і сотень інших українських героїв, які захищали свою країну, — жахливе. Ми закликаємо Росію негайно повернути Україні затриманих членів екіпажу і судна, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України», — підсумували в посольстві.