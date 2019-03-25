Британські експерти знайшли сліди тротилу на уламках літака, в якому загинув Качиньський

Експерти британської лабораторії Forensic Explosives Laboratory (FEL) виявили у більшості з 200 зразків розбитого Ту-154М екс-президента Леха Качиньського сліди тротилу. Про це інформує польське видання Gazeta Polska Codziennie, – передають ЗМІ.

“Британські експерти напередодні підтвердили висновки підкомісії Анония Мацеревича (екс-міністр оборони Польщі – Прим. Ред.) з розслідування авіакатастрофи 10 квітня 2010 року в Смоленську.

Як проінформовано, на переважній більшості з 200 зразків, які Національна прокуратура передала в травні 2017 року лабораторії міністерства оборони, виявлені сліди матеріалів, які використовуються для виробництва вибухових матеріалів, зокрема тротилу”,- підкреслює видання.

Як зазначив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, ця справа є дуже складним і важливим. За його словами, з остаточними висновками потрібно почекати до отримання результатів аналізу ще двох лабораторій.

Крім лабораторії у Великобританії, фізико-хімічні експертизи на предмет наявності слідів вибухових матеріалів на борту літака проводять лабораторії в Італії і Північній Ірландії.