У Дніпрі жінка три дні провела в покинутому колодязі

У Дніпрі 67-річна жінка випадково провалився в покинутий колодязь і провела там три дні. Незважаючи на втому, постраждала не втратила свідомість і продовжувала кликати на допомогу.

Від холоду рятувалася пакетом

Був день 22 березня. Ленура Леванова відійшла з роботи в супермаркет. Там вона купила пачку чіпсів і сік, після чого пішла назад. Її шлях пролягав через покинутий ділянку біля залізничної дороги. Жінка вирішила скоротити, і зійшла зі звичною стежки ближче до паркану і… провалилася у триметрову колодязь.

«Мама буквально сповзла на дно колодязя. В результаті вона отримала гематоми, садна та перелом ребра. Пізніше вона нам розповідала, що хоча і відчувала біль у всьому тілі, вирішила не сідати, а стояти, спершись на стіну, так як боялася, що більше вже не підніметься. Так вона простояла три дні», – розповіла нашим журналістам дочка постраждалої Наталія.

За словами Наталії, її мати весь час кликала на допомогу, стукала ціпком по стінці колодязя. На жаль, місце було пустельним, а мобільного телефону у жінки з собою не було.

Вночі стало холодно. Наталя каже, що її матері пощастило, що на ній була теплий одяг: кофта, халат і щільна дублянка. Крім того, Ленура сама прийняла деякі заходи щодо утеплення, натягнувши на ноги рукавички, огорнувши їх пакетом.

Що стосується спраги, то, за словами дочки, її мати трохи втамувала її соком, хоча велика частина рідини пролилася, так як падаючи, жінка пошкодила упаковку. Їсти жінці не дуже-то хотілося, до того ж солоні чіпси лише викликали спрагу.

«Мама вірила, що її знайдуть? Звичайно! Вона потім розповідала, що триматися їй допомагала думка, що вдома у неї залишилися онука і діти. Хоча і зізнавалася, що їй сил вистачило б ще максимум на добу», – говорить Наталя.

Не чула голоси

Про те, що Ленура Леванова пропала, її родичі дізналися від колег жінки: ті зателефонували і сказали, що Ленура не повернулася з супермаркету. Наталка з чоловіком, сестрою і друзями почали пошуки. Обійшли відділення всіх лікарень, розвішували оголошення із закликом про допомогу на стовпах, писали в соцмережах.

Шукали і на пустирі, де заглядали практично у всі колодязі, яких там було чимало. За збігом обставин, саме в той колодязь, в якому була потерпіла, люди не заглянули. Зі свого боку, жінка на дні колодязя не чула голоси зовні, можливо ще й тому, що із-за слабкості час від часу «відключалася».

Виявила собака

Доведені до відчаю родичі вирішили заручитися підтримкою кінологів і 24 березня звернулися в «Спілка самаритян-кінологів України» з Павлограда. У той же день кінологи приїхали на місце і почали пошуки.

Зазначимо, що для пошуків була перекрита дорога. Про це людей попросили самі кінологи, які турбувалися за безпеку собаки, яка, взявши слід, могла потрапити під машину. Родина постраждалої подзвонила в поліцію, просив терміново приїхати і перекрити дорогу. Не дочекавшись копів, люди самі зупинили транспортний потік. За їх словами, водії з розумінням поставилися до тимчасової затримки.

Між тим собака почала пошуки. Ось як про це пише у Facebook кінолог Лариса Борисенко.

«Раптом, Спарки активно заметушилася в одному місці, стала скребти лапами і тявкнула, намагаючись сунути голову в отвір колектора. Через секунду я вже лежала на землі і також глянула в отвір – бетонний колодязь глибиною близько 3,3 метрів, з двома розгалуженнями всередині. В колодязі було порожньо. Але уявіть мої емоції, коли на мій крик у порожнечу: «Є хто живий?!» – я почула, як ніби слабкий стогін. Я закричала знову, і звідкись із надр землі: «Допоможіть! Я тут три дні!» – згадує Борисенко.

Колодязь, в який провалилася Ленура Леванова відшукали в 20-25 метрів від того колодязя, який виявила собака. На місце були викликані рятувальники, які за допомогою драбини та мотузки дістали жінку.

За словами Наталії, лікарі лікарні, куди доставили її мати, спочатку не повірили, що літня людина стільки часу перебувала в колодязі у свідомості.

«Один лікар нам грубо відповів, що він не вірить у такі дива… насправді наша мама дуже активний і стійкий. Вона на дачі працює більше, ніж ми з сестрою. Її енергія, а також бажання знову побачити свою сім’ю допомогли їй витримати», – підсумувала жінка.