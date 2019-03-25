Washington Post про вибори в Україні: уявіть собі політичну версію шоу «Холостяк»

Межа між політикою і реаліті-шоу стає все менш помітною у всьому світі, проте в Україні вона зникла остаточно. Однак пошуки дружини кандидата в президенти Ігоря Шевченка ще можуть конкурувати в зухвалості з політичними амбіціями комедійного актора Володимира Зеленського

Кандидат у президенти Ігор Шевченко буквально перетворив свою кампанію на шоу про побачення – уявіть собі політичну версію шоу «Холостяк», пише Washington Post.

Автор зазначає, що «політично-романтична програма» Шевченко має дуже відверте і в той же час претензійну назву: «Хочеш стати дружиною президента?». Це відповідає концепції популярного реаліті-шоу.

Однак це не самий зухвалий випад в президентській гонці цього року. Так, одним з лідерів опитувань є комедійний актор Володимир Зеленський, «єдиний політичний досвід якого полягає лише в тому, що він грав президента України в телесеріалі».

Ще одним із скандальних моментів видання називає реєстрацію кандидатури Юрія Тимошенко, мета якого, по ідеї, відібрати частину голосів у Юлії Тимошенко.

Однак «романтична» передвиборна кампанія Шевченко не викликала осуд з боку груп, що відстоюють права жінок. Втім, глава Українського форуму в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні Аріна Лутцевич прокоментувала, що в Україні чутливість до таких питань нижче.

Тому я подумала, що це навіть геніально. Це гра на близькості до виборця. Немає бар’єру між політикою і особистим життям. В Україні політичні еліти недосяжні. Це спроба скоротити цей поділ,– додала вона.

Незважаючи на це, видання зауважує, що у Шевченка немає серйозних шансів здобути перемогу. Опитування говорять, що його підтримують менше 1% виборців. Однак, шоу все ж принесло йому користь, адже в політичному полі про нього майже ніхто не чув.

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