Інтерв’ю Зеленського ICTV було рекламою, оплаченою з передвиборчого фонду

Передвиборне інтерв’ю кандидата в президенти Володимира Зеленського телеканалу ICTV було політічною рекламою і було оплачено з фонду.
Про це у коментарі розповів, політолог і радник кандидата Дмитро Разумков.
“Якщо стоїть плашка “Передвиборна агітація”, то 100 відсотків винна буті оплата з фонду. Я просто вам не хочу підтверджувати або говорити щось інше, тому що я просто не бачу цих платежів, мені важко сказати, як вона пройшла, коли вона пройшла. Альо якщо висить така плашка, то об’єднання єктивно інших варіантів бути не може”, – розповів Разумков.
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