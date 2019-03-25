У Запоріжжі чоловіка через інтернет продавали зброю із зони ООС

У Запоріжжі місцеві жителі продавали зброю із зони ООС. Свій товар вони збували через інтернет. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Двоє чоловіків переправляли зброю і боєприпаси із зони ООС. Потім вони подавали оголошення про їх продаж на спеціальних форумах в інтернеті, де і шукали своїх клієнтів.

Правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного продажу зброї. Чоловіків затримали на одній з центральних вулиць Запоріжжя, коли ті намагалися продати 10 тротилових шашок, загальною вагою 4 кг, а також 14 гранат Ф-1 і гранати РГН з запалами до них.

В квартирі затриманих провели обшуки, в результаті чого правоохоронці знайшли 4 бойові реактивні протитанкові гранати РПГ-22 і РПГ-26.

Правоохоронці встановили, що чоловіки раніше вже відбували покарання за скоєння тяжких злочинів.

За фактом незаконного збуту зброї поліцейські відкрили кримінальне провадження.