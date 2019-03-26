Підстави для імпічменту є: Піонтковський розповів, чому Трампу рано радіти результатам розслідування Мюллера

Висновки розслідування про можливу змову Дональда Трампа з Росією комісії Роберта Мюллера не тільки не є підтвердженням відсутності вини президента США, але і достатні для оголошення йому імпічменту. Про це у коментарі розповів публіцист Андрій Піонтковський

За його словами, «табір Трампа», хоча і відчуває нині полегшення, але радіє рано – Демократичну партію США останні події не зупинять в їх боротьбі з американським лідером.

«Поки надійшло 4 сторінки викладів основних висновків доповіді Мюллера, які там абсолютно грандіозно написані чинним міністром юстиції, близьким Трампу людиною, якого він призначив. І вони, звичайно, максимально сприятливої Трампу тональності викладають зміст доповіді. І тим не менше навіть ось людина найбільш доброзичливий, але тим не менш він дорожить своєю репутацією, він змушений був, перше, написати дуже приємну для нього фразу, що Мюллер не знайшов доказів collusion, тобто зв’язки з російськими властями. Але друге звинувачення obstruction of justice, перешкода правосуддю, там сформульовано, що Мюллер не прийшов до певного висновку, перешкоджання чи ні. Він вважає, що є аргументи в ту і іншу сторону і не зміг exoneretion, звільнити його від цього обвинувачення», — сказав він.

При цьому експерт нагадує про те, що у своїй першій записи в Twitter після оголошення цих результатів розслідування «вигукнув» collusion це фейк і я exoneration, що, на думку Піонтковського, просто формально не вірно.

«Якщо хочете exoneration, звільнений, як би знятий з підозр щодо першого пункту, але він не знятий з другого. Що дає можливість демократам і меншому більшості в палаті представників, вимагати повний текст доповіді та на підставі тих фактів, які підтверджені авторитетом Мюллера, зробити свій висновок на тему чи заслуговує він на звинувачення в перешкоджанні правосуддю. І більше того, їм навіть не треба показувати, що це звинувачення досягає такого рівня, що його можна відправити у в’язницю при кримінальному порядку», — додав він.

Разом з тим, каже аналітик, демократам для того, щоб оголосити імпічмент президенту, достатньо політичного рішення, а підстави для такого рішення є і в тому документі, який оприлюднений.

«Імпічмент не вимагає обов’язково вчинення кримінального злочину, а це політичне як би покарання за не етичні, не гідні, що порочать Конституції вчинки. Так що повністю розслаблятися Трампу рано, хоча, тим не менш, це звичайно для нього великий успіх», — резюмував Андрій Піонтковський.