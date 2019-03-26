На «1+1» відреагували на позов проти президента телеканалу

На телеканалі «1+1» зробили заяву, що поширювана ними інформація про президента Петра Порошенка підкріплена доказами і свідками, а також згадали про тиск через позову глави держави проти телеканалу.

Згідно з заявою «1+1 медіа», всі факти, які наводились в розслідуванні журналістів, підкріпленим доказовою базою і свідками.

«В останній тиждень першого раунду президентських виборів така гучна заява більше схоже на елемент передвиборної промо-кампанії, ніж на реальне спростування у суді зразок неправдивої інформації, озвученої в ефірі 1+1», — повідомили в тексті заяви.

За словами представників телеканалу, заяву, яка раніше зробив глава «БПП» Артур Герасимов про позов президента, не підкріплене конкретикою і фактами «з безпідставними звинуваченнями на адресу 1+1».

Також медіагрупа вважає, що поширення подібних заяв «свідчить про тиск на незалежні засоби масової інформації та свободу слова та неприпустимі з боку чинного президента».

Крім того, уточнюється, що представники телеканалу намагалися отримати коментар у АП, але їм не надали відповідь, незважаючи на їх численні звернення.