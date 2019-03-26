У селі під Сумами батько тримав на ланцюгу хворого сина

У селі Сумській області батько протягом трьох років тримав на ланцюгу свого 30-річного хворого сина.

Як з’ясувалося, про це знали всі в селі – від сусідів до сільського голови, але мовчали, – пишуть ЗМІ.

Невідомо, скільки б ще тривало, якби не медики, які прибули на виклик до проблемної сім’ї. Батько злякався, що 30-річний син міг з’їсти щурячу отруту. Чоловік заявляє, що син вів себе агресивно і він намагався втихомирити таким незвичайним для людини способом.

Крім того, він приковував сина, коли виходив з дому. Але до медиків за допомогою він не звертався. Батькові хворого поліція оголосила підозра у тортурах і обмеження свободи людини, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.