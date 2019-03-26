«Енергоатому» прописали збільшення ядра

ДП «Енергоатом» включається в процедуру поглинання «Східного гірничо-збагачувального комбінату»

Рішення про приєднання ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» до ДП «НАЕК «Енергоатом» було затверджено наказом №98, який глава Міненерговугілля Ігор Насалик підписав 11 березня. У цьому документі, який є у розпорядженні зазначається, що він «набирає чинності одночасно з розпорядженням Кабміну про його погодження».

Джерела стверджують, що на таке рішення уряду буде прийнято найближчим часом. В якості приводу для цього буде використаний тезу про необхідність підтримки глибокої виробничої кооперації Східгзк і «Енергоатому». Мова йде про те, що останні 10 років ці підприємства знаходилися у контрактних відносинах, подразумевавших викуп енергокомпанією всього виробленого комбінатом уранового концентрату, який використовується для виробництва ядерного палива.

«У минулому році термін дії цього договору закінчився. Його можна було продовжити, але практика показала, що в цьому немає сенсу: ГЗК все одно повністю фінансово залежить від «Енергоатому». Тому вирішили комбінат просто приєднати до НАЕК, і таким чином поставити крапку в їх відносинах», – говорить джерело в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Опинившись в прямому підпорядкуванні «Енергоатому», Східгзк може розраховувати не тільки на збут своєї продукції, але і ставити питання про необхідність відновлення фінансування будівництва Новокостянтинівської шахти з видобутку уранових руд, яка повинна прийти на заміну іншим дорабатываемым шахт комбінату.

Запасів діючих шахт Східгзк – Смолінської та Інгульської – при існуючому рівні видобутку вистачить ще на 15-20 років, тоді як Новокостянтинівське родовище дозволити закрити потреби країни на 100 років вперед.

Тим не менш, забезпечення фінансової стабільності Гзк – далеко не єдина причина його приєднання до НАЕК. За даними джерел, в такому розвитку подій може бути зацікавлений екс-депутат Верховної Ради від «Народного фронту» Микола Мартиненко, який є фігурантом розслідувань НАБУ про виведення мільйонів доларів з «Енергоатому» і Східного Гзк.

Незважаючи на те, що цей скандал спричинив за собою позбавлення Мартиненко депутатського мандата і пред’явлення йому підозр у скоєнні злочинів, за інформацією співрозмовників він досі тримає руку на пульсі господарської діяльності «Енергоатому».

«Швидше за все, завдяки своїм зв’язкам він збереже це вплив і надалі, але з Східгзк так не вийде тому, що він знаходиться під прямим управлінням Міненерговугілля, і в разі зміни уряду, комбінат може перейти в оперативне управління іншої команди», – каже наш співрозмовник. Благо, президент «Енергоатому» Юрій Недашковський, який вперше став біля керма цієї компанією ще 2000 р., давно вважається людиною з обойми Мартиненко.

Зараз в Україні дефіциту конкуренції не спостерігається навіть у такій специфічній ніші, як видобуток уранової руди. Як вже сообщалм, нещодавно Геннадій Буткевич – співвласник торгової мережі АТБ і колишній глава служби безпеки скандальної газової корпорації ЄЕСУ Юлії Тимошенко, став офіційним власником ТОВ «Атомні енергетичні системи України», яке в минулому році отримало від Державної служби геології та надр, спеціальні дозволи на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку чотирьох площ уранових руд: Safonovskoj і Михайлівській (обидва – Миколаївська обл.), а також Сурський і Новогуровской (обидва – Дніпропетровська обл.). На сьогоднішній день жоден з цих ділянок не підготовлений до розробки, але команда Буткевича активно працює над цією проблемою.

Минулого тижня контрольована бізнесменом «іменна» компанія BGV (розшифровується як «Буткевич Геннадій В’ячеславович») Group підписала договір про партнерство з відомим на світовій арені енергетичним гігантом Holtec International. В офіційному повідомленні, присвяченому цій співпраці, йдеться про плани створити спільне підприємство, яке займатиметься розробкою мінеральних ресурсів України. Які саме ресурси маються на увазі, сторони не деталізують, але судячи з того що профілем Holtec є якраз проекти в атомній енергетиці, мова піде про промисел уранової руди.

І швидше за все, СП буде реалізовано вже обкатаною схемою – Буткевич увіллє в СП права на уранові поклади АЭСУ (їх проектна потужність перевищує 1 тис. т уранового концентрату на рік – тобто, на рівні державного вітчизняного уранового монополіста – Східного Гзк), а американці дадуть гроші і технології.