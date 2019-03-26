Фахівці розповіли, що слід перевірити в автомобілі після зими

Фахівці розповіли, що необхідно перевірити в автомобілі після зими.

Найбільш вразлива частина машини — це лакофарбове покриття, передає Avtodream. Крім того, взимку фарба страждає також з-за занадто грубою чищення автомобіля від снігу.

У зимовий час якість доріг в Україні жахливо, тому варто придивитися до підвісці і дисків, які страждають від поганих доріг. Чекінг цій частині машини здійснюється на підйомнику. Диски взагалі мають властивість тріскатися, з цієї причини уважно придивіться до них.

Також перевірте салон на тему наявності розлучень на підлозі. Шкіра на сидіннях також може страждати через зимової одягу. З цієї причини не зайвим буде завести транспортний засіб на автомийку.

Ну, і також не забуваємо про класичні речі, які потрібно перевіряти кожну пору року: наявність моторного масла, гальмівну і омиває, а також охолоджуючі рідини.

До речі, українських водіїв чекають нові правила техогляду, які вступлять в силу з 1 травня.

Крім того, зміниться порядок проходження перевірки технічного стану транспортного засобу, також водіям видаватимуть спеціальні мітки з радіочастотної ідентифікацією, які потрібно буде приклеїти в правій частині вітрового скла з внутрішньої сторони.

Це необхідно, щоб уникнути фальсифікації протоколів на СТО. Все це робиться планово, так як Україна до 2020 року переходить на європейські норми техогляду.

Що стосується поліції, то там впевнені, що завдяки нововведенню, число порушників значно зменшиться.

Якщо водій вирішить здійснити ВТК, йому видадуть паперовий бланк разом з міткою радіочастотної ідентифікації. Ці теги можна буде зчитувати з допомогою спеціальних приладів — вони будуть допомагати перевірити придатність автомобіль брати участь у дорожньому русі. Всі ті, хто отримав бланк старого протоколу, має право ними користуватися до кінцевого терміну дії.

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Технології

Юристи вважають, що нарешті буде створено єдиний реєстр, а також відзначають, що подібні нововведення наближають українське законодавство до європейського.

Нагадаємо також, що в цьому році будуть введені нові правила видачі водійських прав українцям. Вносити правки збираються депутати, після чого нова процедура буде введена Головним сервісним центром МВС. Відомо, що збираються ввести такі інновації як електронний кабінет водія, технологію ідентифікації особистості, а також зробити контроль здачі іспитів більш автоматизованим.

Юристи вважають, що нарешті буде створено єдиний реєстр, а також відзначають, що подібні нововведення наближають українське законодавство до європейського.

Раніше Hyser повідомив, що в Україні прийняли нові правила техогляду авто: що зміниться.

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