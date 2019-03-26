Складено список з п’яти найбільш загадкових космічних явищ: науці не по зубах

Науковці склали список найбільш загадкових космічних явищ, які наука не може пояснити.

Астрономи роками спостерігаючи за космосом стикалися з дивними і неймовірними об’єктами. Про це пише «politeka».

Радіосигнали з космосу. Це перша загадка, яку наука поки не може розшифрувати. Вчені почали фіксувати їх більше десятиліття назад. Тривалість таких сигналів не перевищує тисячної частки секунди.

«Місяць за місяцем». Вчені тільки в теорії знають про супутники на орбіті Місяця. Проте, останні дані про сателітах свідчать про їх реальності.

Зірка з назвою KIC 846285. Вона є найбільш загадковою в космосі і здатна змінювати свою яскравість через тимчасові періоди. Вчені досі намагаються пояснити це явище.

Блукаюча планета з сяйвом. Вона відрізняється своїм, коли той дрейфував рухом в космосі, а також, сильним магнітним полем, яке генерує спалахи в атмосфері.

Вчені також розповіли про так звану «ядерну пасту», яка відома як найміцніша субстанція у світі. Її можна знищити тільки силою, в 10 разів більше, ніж може знадобитися для руйнування сталі.

Американський оптичний телескоп Hubble зробив серію фотографій світлових спалахів феномену, які нагадують святковий вінок з блискучими вогниками. Яскрава зірка південної півкулі RS Корми важить в десять разів більше Сонця і в 200 разів більше за розміром, а її середня внутрішня яскравість в 15 000 разів перевищує сонячну.

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Технології

Зірка ритмічно освітлюється і затемнюється протягом шести тижнів циклу. Вона є однією з найяскравіших в класі так званих цефеидних змінних зірок. Туманність яскраво мерехтить, коли імпульси світла від цефеида поширюються назовні. Телескоп Хаббл зробив серію фотографій світлових спалахів під час явища, відомого як «легке ехо».

Через 2 мільярди років після Великого вибуху астрономам вдалося виявити в космосі титанічну структуру. В ході вивчення було з’ясовано, що знайдений об’єкт є найбільшою структурою, коли-небудь спостерігалася на такій величезній відстані від Землі.

Нагадаємо, що на архівних фото NASA помітили ангела з космосу.

Раніше Hyser повідомив, що NASA відправить у космос жіночу команду.

Також Hyser писав, що космонавти розповіли про дірку в МКС.