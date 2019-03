Вчені заспокоїли власниць маленьких грудей: ніякого бар’єру і болю

Австралійські вчені з’ясували, що великий розмір грудей доставляє дуже неприємні незручності жінкам.

Дослідження було опубліковане в Journal of Science and Medicine of Sport, передає «politeka».

Австралійські дослідники вирішили з’ясувати, наскільки дискомфорт у грудях заважає жінкам при русі, і як це пов’язано з розміром грудей.

Люди прекрасно знають, як корисні фізичні вправи, однак жінки часто відмовляються від тренувань з причини дискомфорту. Виявилося, що чим більше розмір грудей, тим менше ймовірність того, що жінки будуть займатися фізичною активністю з-за дискомфорту.

Під час бігу жінки без бюстгальтера відчували неприємні відчуття в грудях і навіть біль. Неприємні відчуття виникають і при інших фізичних активностях з-за руху тканин молочної залози. У дослідженні опитали групу з 355 жінок з хорошим станом здоров’я, віком 18-75 років.

Результати показали чітку тенденцію: незалежно від ваги тіла, жінки з великими грудьми частіше відчували дискомфорт при заняттях і відчували, що груди заважає вправам. Тут важливо саме співвідношення з вагою, оскільки виявилося, що ключове значення має не вага, а розмір грудей, який і викликає дискомфорт.

І хоча наведена вибірка досить мала і результати мають бути підтверджені в більшій групі, тим не менше, прослідковується досить певна картина. Підвищуючи обізнаність жінок про цю проблему і можливі шляхи її вирішення, в цілому можна поліпшити сформовану ситуацію.

Представники британської клініки пластичної хірургії Cosmetic Surgery Solicitors визначили, що третій розмір грудей робить жінок надзвичайно щасливими. В рамках національного дослідження фахівці попросили респонденток розповісти, наскільки вони задоволені своєю грудьми і як її розмір впливає на їхнє повсякденне життя.

29 відсотків заявили, що їх влаштовує п’ятий розмір. Найменшу кількість щасливих жінок виявилося серед власниць другого розміру: їх було всього 27 відсотків. 39 відсотків власниць третього розміру грудей відповіли, що повністю задоволені своїм тілом, і життям. Всього в опитуванні взяла участь 871 жінка.

Однак, коли жінок запитали, чи хотіли б вони зробити операцію по збільшенню або зменшенню грудей, лише 18 відсотків дали позитивну відповідь. «Мені довелося вчитися правильно поводитися і одягатися. Через великий бюст все автоматично вважають мене недалекій і гіперсексуальної», — поскаржилася одна з дівчат.

