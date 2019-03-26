Mozilla представила новий файлообмінник: безкоштовний і безпечний

Компанія Mozilla, розробник браузера Firefox, оголосила про запуск файлообмінника Firefox Send.

В даний час він доступний у вигляді веб-версії, трохи пізніше розробники обіцяють випустити Android-додаток. Про це пише портал gagadget.

Основна відмінність Send — наскрізне шифрування файлів за допомогою алгоритму блочного шифрування AES-GCM (128 bit), що здійснюється за на стороні браузера користувача, і можливість задати пароль для доступу до даних. Більш того, при завантаженні слід вибрати термін «життя» генерується посилання на скачування, яка включає в себе ключ для розшифровки файлів, а також вказує обмеження на кількість завантажень.

Також в Mozilla відзначають, передані за допомогою сервісу файли не залишаються в хмарному сховищі навіки, тому користувачі можуть бути впевнені в тому, що конфіденційна інформація не потрапить в руки зловмисників в майбутньому.

Анонімні користувачі можуть завантажувати файли загальним розміром до 1 ГБ і зберігати їх в хмарі протягом дня до першого скачування по посиланню. Для юзерів з аккаунтом Firefox доступна завантаження до 2,5 ГБ файлів на термін до 7 днів, крім того, їх файли можуть бути завантажені до 100 разів.

Зазначається, для того, щоб завантажити файли, вже не потрібно буде створювати обліковий запис Firefox. Обмежень на кількість завантажених або завантажених файлів немає.

Слід звернути увагу, що скористатися сервісом Send користувачі можуть будь-яких браузерів. Рекламні банери на сайті файлообмінника відсутні. Також сервіс не пропонує жодних платних опцій.

Браузер Firefox навчився блокувати рекламу.

Україна і Google презентували спільний мультимедіа-проект: що відомо

Технології

«Mozilla визначає автоматичне відтворення відео як «будь-яке відтворення, яке відбувається до того, як користувач взаємодіє зі сторінкою з допомогою клацання миші, натискання клавіші друку або торкання», і зазначає, що воно буде заблокованим, якщо це не дозволено», — заявили в повідомленні.

Однак блокуватися буде тільки звук відео, а сам ролик буде продовжувати програватися. Таким чином, вас не злякають раптові звуки. Таке оновлення вийшло вже 19 березня.

Нагадаємо, користувачі Firefox поскаржилися на засилля реклами.

Як повідомляв Hyser, як здійснити захист інформації в інтернеті.

Також Hyser писав, що Mozilla «серйозно» оновила Firefox для macOS.