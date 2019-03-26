Вчені повідомили про нову небезпеку через танення льодовиків: «прокинуться» дуже небезпечні інфекції

Танення льодовиків призводить до виходу на поверхню давніх вірусів і бактерій.

Вони були заморожені протягом тисяч років у районах вічної мерзлоти. Про це пише «korrespondent».

Зміни клімату призводять до танення грунтів в районах вічної мерзлоти. В результаті цього процесу на поверхню з’являються мертві тіла, а також бактерії і віруси, які викликають небезпечні захворювання.

Так, на Евересті експедиції починають знаходити трупи альпіністів, які намагалися піднятися на гору.

«Із-за глобального потепління крижаний покрив і льодовики швидко тануть. Ми прибрали трупи деяких альпіністів, які померли в останні роки, але старі, які залишилися похованими, тепер виходять на поверхню», — заявив альпініст Анг Черінг Шерпа.

Танення льодовиків є зростаючою проблемою в усьому світі. За офіційними даними, з початку 20 століття кількість льодовиків різко скоротилося. Наприклад, число льодовиків в Національному парку США зменшилася з 150 до 30 за 110 років.

Відступаючий лід оголив обидві жахливі таємниці — мертві тіла і давні хвороби. Згідно з дослідженням, у вічній мерзлоті Арктики був виявлений вірус віком 30 000 років. Це викликає стурбованість з приводу того, що підвищення температури може призвести до зростання смертельних архаїчних захворювань.

Нагадаємо, що в Антарктиці на шельфовому льодовику Бранта утворилися тріщини, які можуть стати причиною відриву величезного айсберга. Вона збільшується на чотири кілометри на рік. Злиття цих двох тріщин може стати причиною виникнення айсберга в 1,7 тисячі квадратних кілометрів.

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Суспільство

Вчені заявили, що вплив людства на екологію Землі досягло своєї межі, а еру руйнування навколишнього середовища вже не зупинити. Через це суспільство та світову економіку чекає глобальний колапс. Вчені відзначили, що глобальне потепління викличе дуже багато проблем для всього живого, в тому числі і людини. Почнеться епоха глобального голоду, рослини просто не будуть виживати в екстремальній середовищі з підвищеною температурою.

Варто відзначити, що в 2018 році глобальне потепління виявилося самим стрімким, а прогнози на 2019 рік говорять про те, що цей рекорд буде побитий. В якості одного із заходів, які, на їхню думку, слід вжити для збереження здоров’я – як людства, так і всієї планети – фахівці рекомендують знизити споживання м’яса.

Нагадаємо, що NASA розповіли про серйозну загрозу від танення льодовиків.

Раніше Hyser повідомив, що вчені розкрили одну з давніх загадок Антарктиди.

Також Hyser писав, що екологи попередили про глобальну катастрофу.