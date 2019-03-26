У мережі показали фото монет, присвячених Томосом

В Україні викарбувані монети на честь томосу.

Пам’ятні знаки про появу ПЦУ були продовженням серії Духовні скарби України, передає Апостроф. Вони будуть введені в експлуатацію до 25 березня.

Фотографії монет на честь томосу з’явилися в Фейсбуці.

Нагадаємо, НБУ вводить нові купюри в обіг. Мова йде про номіналі п’ятсот гривень. Тепер у зверненні будуть гроші з номіналом, який ходив чотири роки тому, але з підписом голови НБУ.

Причина — заміна зношених купюр. Тим не менш українці можуть користуватися купюрами минулих років випуску.

Нова банкнотаНапомним, Нацбанк стверджує, що зміцнення гривні на початку року впливають кілька факторів, у тому числі зникнення сезонного ажіотажу на валюту.

На зміцнення курсу гривні до долара на початку року вплинули кілька факторів. Про це заявила перший заступник глави правління Нацбанку Катерина Рожкова.

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По-перше, це сприятлива ситуація на зовнішніх ринках для українських експортерів — аграріїв і металургів, зазначила заступник голови Нацбанку.

По-друге, переконана вона, ринок звик до гнучкого курсоутворення і поступово зникає сезонність. Раніше працювало звичне очікування зростання курсу восени, яке зазвичай інформаційно підігрівалося.

У зверненні будуть гроші з номіналом, який ходив чотири роки тому, але з підписом голови НБУРожкова також вважає, що валютний ринок став більш глибоким в результаті послаблення валютних обмежень. «Крім того, ми добре попрацювали зі службою фінансового моніторингу, перекривши механізми виведення капіталу за кордон. Раніше можна було купити валюту, яка подешевшала, і відразу вивести, тоді як зараз такої можливості немає», — сказала вона.

Крім того, на початку цього року нерезиденти купили гривневі ОВДП більш ніж на 6 млрд грн.

«Інвестори заходять в Україну, продають валюту, купують облігації в гривні, що також позитивно впливає на ситуацію з курсом», — зазначила заступник глави Нацбанку.

Нагадаємо, Онуфрій закликав українців відмовитися від томосу.

Як повідомляв Hyser, Онуфрія позбавлять Київської митрополії.

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