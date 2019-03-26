П’ять звичок, від яких потрібно терміново відмовитися: можуть призвести до раку

На жаль, від онкологічних захворювань ніхто не застрахований — але медики виділяють фактори, які підвищують ризик розвитку страшної недуги.
Днями стало відомо, що онкологи встановили зв’язок між вживанням занадто гарячих напоїв (зокрема, чаю) і розвитком раку стравоходу. Але існують ще 5 повсякденних дій, що відносяться до «групи ризику», пише MedikForum.
Від цих звичок лікарі настійно рекомендують відмовитися.
Зловживання алкоголем і куріння. Любителів нікотину їх звичка може довести до появи раку підшлункової залози і легенів. Алкоголь, в свою чергу, провокує первинний рак печінки.
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Суспільство
Пристрасть до м’яса і сиру. Вчені з університету Південної Каліфорнії довели, що велика кількість в раціоні м’яса і сиру в 4 рази підвищує ризик розвитку раку шлунково-кишкового тракту. Фахівці не рекомендують відмовлятися від цих продуктів, просто їсти їх потрібно строго дозовано.
Каву натщесерце. Вже давно помічено, що люди з цією звичкою частіше схильні до раку шлунка.
Пильнування по ночах. Вночі організм синтезує мелатонін — гормон, відповідальний за добові цикли. Його брак може бути пов’язана з розвитком різних недуг, в тому числі з розвитком раку грудей.
Сидячий спосіб життя. Звичка занадто багато сидіти на 24% підвищує ризик виникнення раку товстої кишки. Вчені радять рухатися хоча б кілька хвилин щогодини.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), рак стає причиною кожної шостої смерті на планеті.
Втім, відзначають у тієї ж ВООЗ, щонайменше, одна третина всіх випадків захворювання раком предотвратима. Захисний ефект від багатьох видів онкологічних пухлин може давати вживання в їжу у великих кількостях фруктів і овочів. Поряд зі здоровим харчуванням, знижує ризики регулярна фізична активність і підтримка нормальної ваги.
Крім того, до виникнення деяких видів раку призводять інфекції: гепатит В і С — до раку печінки; вірус папіломи людини — до раку шийки матки; бактерія Helicobacter pylori підвищує ризик розвитку раку шлунка. Тому профілактичні заходи повинні включати вакцинацію і профілактику інфекційних і паразитарних захворювань.
Нагадаємо, яка температура чаю вважається безпечною з точки зору онкологів.
Як повідомляв Hyser, медики назвали ранні симптоми раку.
Також Hyser писав, що в Україні тестують новий метод лікування раку.