П’ять звичок, від яких потрібно терміново відмовитися: можуть призвести до раку

На жаль, від онкологічних захворювань ніхто не застрахований — але медики виділяють фактори, які підвищують ризик розвитку страшної недуги.

Днями стало відомо, що онкологи встановили зв’язок між вживанням занадто гарячих напоїв (зокрема, чаю) і розвитком раку стравоходу. Але існують ще 5 повсякденних дій, що відносяться до «групи ризику», пише MedikForum.

Від цих звичок лікарі настійно рекомендують відмовитися.

Каву натщесерце, сигарета і сидячий спосіб життя — супутники багатьох захворювань

Зловживання алкоголем і куріння. Любителів нікотину їх звичка може довести до появи раку підшлункової залози і легенів. Алкоголь, в свою чергу, провокує первинний рак печінки.

Комаровський назвав помилку, яка може коштувати життя: «до Цього треба навчити всіх»

Суспільство

Пристрасть до м’яса і сиру. Вчені з університету Південної Каліфорнії довели, що велика кількість в раціоні м’яса і сиру в 4 рази підвищує ризик розвитку раку шлунково-кишкового тракту. Фахівці не рекомендують відмовлятися від цих продуктів, просто їсти їх потрібно строго дозовано.

Каву натщесерце. Вже давно помічено, що люди з цією звичкою частіше схильні до раку шлунка.

Пильнування по ночах. Вночі організм синтезує мелатонін — гормон, відповідальний за добові цикли. Його брак може бути пов’язана з розвитком різних недуг, в тому числі з розвитком раку грудей.

Сидячий спосіб життя. Звичка занадто багато сидіти на 24% підвищує ризик виникнення раку товстої кишки. Вчені радять рухатися хоча б кілька хвилин щогодини.

Втекти від раку не можна, але можна звести ризики до мінімуму

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), рак стає причиною кожної шостої смерті на планеті.

Втім, відзначають у тієї ж ВООЗ, щонайменше, одна третина всіх випадків захворювання раком предотвратима. Захисний ефект від багатьох видів онкологічних пухлин може давати вживання в їжу у великих кількостях фруктів і овочів. Поряд зі здоровим харчуванням, знижує ризики регулярна фізична активність і підтримка нормальної ваги.

Крім того, до виникнення деяких видів раку призводять інфекції: гепатит В і С — до раку печінки; вірус папіломи людини — до раку шийки матки; бактерія Helicobacter pylori підвищує ризик розвитку раку шлунка. Тому профілактичні заходи повинні включати вакцинацію і профілактику інфекційних і паразитарних захворювань.

Нагадаємо, яка температура чаю вважається безпечною з точки зору онкологів.

Як повідомляв Hyser, медики назвали ранні симптоми раку.

Також Hyser писав, що в Україні тестують новий метод лікування раку.